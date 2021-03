Grotendeels droog maar écht lente wordt het de komende dagen niet

Yassine D., ooit veroor­deeld voor doodschop­pen grensrech­ter, krijgt nu bijna tien jaar cel

17 maart Yassine D., een van de jongens die in december 2012 betrokken was bij het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere, is vandaag in hoger beroep in een andere zaak veroordeeld tot negen jaar en tien maanden cel. Yassine was in 2017 betrokken bij een aanval op een advocaat in Zoetermeer. De straf die hij nu krijgt, is zwaarder dan de rechtbank had opgelegd.