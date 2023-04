Grutto’s zitten vol met giftige stoffen: ‘Slecht voor kuikens’

Gecrashte trein Voorscho­ten naar Amersfoort, maar mogelijk is dat niet de laatste reis

Het was een flinke operatie, maar de eerste twee treinstellen van de intercity die betrokken was bij de treinramp in Voorschoten zijn aangekomen in Amersfoort. Maar hoe nu verder? Op de werkplaats van de NS in Amersfoort gaan deskundigen de komende tijd op zoek naar antwoorden op die ene vraag: hoe kon dit gebeuren?