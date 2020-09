Gülden (30) is nog maagd: ‘Ik dacht dat mannen er zijn om je pijn te doen’

Man valt door dakraam en belandt in badkamer van Esther: ‘Alles zat onder het bloed’

8:11 Ze heeft maar anderhalf uur geslapen en is nog nauwelijks van de schrik bekomen. Esther uit Vriezenveen werd in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een verwarde man die op haar dak was geklommen. Niet veel later viel hij door het raam en lag hij in haar badkamer.