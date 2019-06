Haags drugspand blijkt crystal meth-lab

Het drugslab dat de politie in het centrum van Den Haag heeft ontmanteld, blijkt een crystal methlab te zijn. Er lag voor miljoenen euro’s aan de verwoestende drugs die steeds vaker opduikt in Nederland.

Het drugslab in de Scheepmakersstraat werd zondagmiddag ontdekt nadat buurtbewoners een vreemde geur roken. Het laboratorium met zware chemicaliën bevond zich midden in de stad in een studio op de eerste etage. Naast het drugshol woont een jong gezin met een baby. De politie spreekt van een gevaarlijke situatie.

Crystal methlabs duiken steeds vaker op in Nederland. Zo trof de politie vorige maand een drugsboot aan in de haven van Moerdijk. Tijdens het onderzoek kolkte ineens water binnen. De boot bleek voorzien van een boobytrap, waardoor die begon te zinken. In verband met de drugsboot zijn drie Mexicanen aangehouden. Eerder dit jaar vond de politie in een loods in het Zuid Hollandse Wateringen een partij crystal meth ter waarde van een slordige 80 miljoen euro.

Superverslavend

Crystal meth of methamfetamine is een zeer verslavende drug die zorgt voor een roes die dagenlang kan aanhouden. Een gram crystal meth kostte altijd rond de 150 euro, maar die prijs is aan het dalen, stelt drugsonderzoeker Ton Nabben. ,,Het is nu beschikbaar tussen de 80 en 100 euro per gram.”

Ook deze prijsdaling duidt erop dat crystal meth in ruimere mate beschikbaar is in Nederland. Toch neemt het gebruik ervan niet explosief toe. ,,Dat komt waarschijnlijk omdat het de naam heeft van een superverslavend middel waar je beter vanaf kunt blijven”, zegt Nabben. ,,Bovendien is er met amfetamine een minder heftig alternatief op de markt.”

Lustopwekkend

Nabben noemt crystal meth een niche-drug, die vooral wordt gebruikt in de ‘hardcore gayscene’. Zo wordt het middel gebruikt op seksfeesten omdat het lustopwekkend is. Daar wordt het middel Tina genoemd.

Volgens de drugsonderzoeker is de crystal meth-productie in Nederland vooral bestemd voor de export. De drugs wordt door meerdere Nederlandse dealers aangeboden op het Darknet. Bestellingen komen van over de hele wereld.