Haagse ex-ambtenaar die paspoort regelde voor Taghi hoeft niet de cel in

De rechtbank Amsterdam wijst vooral naar de gemeente Den Haag. Die is volgens haar ‘zeer onachtzaam’ geweest en ‘had geen oog’ voor de kwetsbaarheid van een ambtenaar op een dergelijke positie: „De gemeente Den Haag was op de hoogte van de financiële problemen van de verdachte.” De rechtbank vindt mede hierdoor, en omdat Van D. zelf was gestopt met het vervalsen van de paspoorten, dat zij niet de gevangenis in hoeft. Wel krijgt zij een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een beroepsverbod van vijf jaar.

Ze gaf drie weken geleden in de rechtszaal al toe dat ze valse paspoorten had geregeld. Toen ze hier in 2019 voor werd benaderd had ze grote schulden, vergokte haar man veel geld en waren en problemen rondom huiselijk geweld. ,,Het was in die tijd puur overleven. Ik was blij als ik het schoolreisje voor de kinderen kon betalen of kon voorkomen dat het water werd afgesloten”, vertelde ze de rechters.