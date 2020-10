Haagse feestvierders lappen regels massaal aan hun laars bij aftellen naar sluiting: ‘Volstrekt onverantwoord’

UPDATEBezoekers van een horecagelegenheid op het Plein in Den Haag hebben op een wel heel bijzondere manier ‘gevierd’ dat de horeca dicht moet. Rond half tien, een halfuur voor de verplichte sluitingstijd, werd er volop gedanst en feest gevierd. Van 1,5 meter afstand houden was geen sprake.

Op Twitter laten beelden van BBC-correspondent Anna Holligan zien hoe er in Den Haag werd afgeteld. Om 22.00 uur moest de horeca de deuren sluiten, maar om het laatste halfuur nog goed te benutten werd er uitbundig gefeest. Op de beelden is te horen dan er ‘nog een halfuur’ wordt omgeroepen. Ook klinkt het verzoek aan de gasten om ‘alsjeblieft’ te gaan zitten.

Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, kan het bijna niet geloven: ,,Nu een feest vieren is volstrekt onverantwoord. Deze mensen hebben lak aan hardwerkende medewerkers in de zorg, patiënten die op de IC liggen of wiens operatie nu wordt uitgesteld. Natuurlijk willen mensen feesten, maar met dit soort egoïstisch gedrag duren de maatregelen alleen maar langer. Zo raak je jezelf, anderen en ondernemers ook alleen maar harder. We onderzoeken de hele situatie en welke stappen we kunnen ondernemen tegen deze zaak en zijn bezoekers.”

Stilgelegd

Een woordvoerder van de politie geeft aan bekend te zijn met het uitbundige feest op het Plein. ,,Er waren handhavers aanwezig en we hebben het feest stilgelegd.” Verder kan de politie nog niets zeggen over de kwestie.

Een medewerker van de horecagelegenheid waar de beelden lijken te zijn opgenomen zegt niets van de kwestie te weten. ,,Ik heb geen idee”, klinkt het aan de telefoon. Waar het dan wel was, kan de medewerker ook niet zeggen. Verder wenste ze niet te reageren.

Quote Dit is een exces en is niet dé horeca, dé horeca huilt vanavond Dirk Beljaarts

Dirk Beljaarts, algemeen directeur van de Koninklijke Horeca Nederland, noemt het onacceptabel. ,,Wij hebben de beelden van feestende mensen op het plein in Den Haag gezien en nemen daar als Koninklijke Horeca Nederland afstand van”, zegt hij.

Hij vindt dat je in deze tijd niet dit beeld en signaal mag afgeven. ,,Het is onacceptabel. Het doet ook afbreuk aan de zorgvuldig opgebouwde status van veilige horeca die duizenden horecaondernemers en hun personeel hebben opgebouwd in de laatste maanden. Het doet afbreuk aan de warme steun uitgesproken voor de sector in het Tweede Kamerdebat vanavond. Dit is een exces en is niet dé horeca. Dé horeca huilt vanavond en heeft de afgelopen maanden alles gegeven om een veilige plek te bieden voor uitgaan.”

Reacties

PvdA-leider Lodewijk Asscher reageerde tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer, slechts enkele meters verderop, geïrriteerd op de feesten. Hij spreekt van een ‘hufterige actie’ en een klap in het gezicht van ondernemers die de coronamaatregelen moeten uitvoeren. En ook minister van Defensie Ank Bijleveld reageert op de beelden via Twitter: ,,Dit kan echt niet. Houd je aan de regels en doe het voor een ander!”

Hanneke van der Werf, fractievoorzitter van D66 Den Haag spreekt ook haar ongenoegen uit. ,,Dan heb je er dus he-le-maal niets van begrepen. Hup handhavers, laat de minderheid het niet nog langer verpesten voor de meerderheid.” Covidioten, vindt columnist Sjaak Bral. ,,Nooit gedacht dat ik zoiets walgelijk zou vinden.”

