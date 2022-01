Haaksbergen in diepe rouw na overlijden van Bram (12); verdachte dodelijk drama zit nog vast

Vaststaat dat er iets vreselijk is misgegaan met een zogenaamde klaphamer, waarbij meestal een mengsel van zwavel en natriumchloraat wordt gebruikt. Dat wordt op een metalen schaal gelegd en wordt er met de hamer op geslagen zodat er een explosie volgt. De metalen schaal is vrijwel zeker uiteengereten, waarbij de metaaldelen als granaatscherven rond vlogen en de beide tieners geraakt werden. Het mag een klein wonder heten dat er niet meer gewonden zijn gevallen.

Urenlang onderzoek

Wat in Haaksbergen precies de samenstelling van het mengsel was, wordt nog onderzocht, maar buurtbewoners hebben het over een enorme knal, waarbij ramen in de huizen trilden. De politie deed vrijdag urenlang onderzoek in en rond de woning. Ook experts van de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) waren ter plaatse. Of meer explosief materiaal is aangetroffen is niet bekend.