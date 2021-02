Haal die schaatsen maar uit het vet: ‘Zelfs grotere plassen kunnen volgend weekend dichtgevroren zijn’

Is Nederland nu nog in de ban van de sneeuw, dat kan wel eens snel gaan veranderen. De omstandigheden zijn vanaf morgen ideaal voor de snelle groei van natuurijs. Haal je schaatsen maar uit het vet, want ‘dit wordt heel serieus’, zegt weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,Richting het weekeinde kunnen de grotere wateren zijn dichtgevroren.”

Nu zien we nog sneeuw en veel wind, en bovendien is de temperatuur pas sinds kort onder het vriespunt. ,,Daardoor is de vorming van natuurijs nu nog moeilijk”, zegt Van Bernebeek.

Sytse Kroes, ijsmeester van de Friesche IJsbond, zag dat vanochtend ook toen hij een rondje maakte door de omgeving. ,,De watertemperatuur in slootjes is nu 1 graad Celsius. Maar gisteren was het 3 graden, dus het koelt snel af.”

Ideale ingrediënten

Maar dan, de komende dagen. Van Bernebeek legt uit wat we kunnen verwachten. ,,Het is nu al ruim onder nul, en dat blijft het. Morgen is het gestopt met sneeuwen en vanaf dinsdag neemt de wind af, waardoor ijs beter kan groeien. Woensdag of uiterlijk donderdag verwachten we ook dat de bewolking wegtrekt, wat zorgt voor koudere nachten. Het land is dan nog altijd bedekt met sneeuw, waardoor de warmte in de bodem blijft in plaats van vrijkomt. Alles bij elkaar zijn dit echt de ideale ingrediënten voor de snelle groei van natuurijs. Denk aan drie tot vier centimeter per nacht. En het ziet er niet naar uit dat we snel van dit weer af zijn, integendeel zelfs.”

Schaatsers waagden zich afgelopen week al op het natuurijs van de Ryptsjerksterpolder in Friesland.

En dus, en dus...? ,,Kan het wel eens heel serieus gaan worden”, is de blijde boodschap van Van Bernebeek voor natuurijsliefhebbers. Eerst zullen de slootjes dichtvriezen, dan de bredere sloten, en op de wat langere termijn, richting het weekeinde, denk ik dat dat ook geldt voor de grotere wateren. Denk aan de Loosdrechtse plassen. De nachten lijken gewoon ontzettend koud te gaan worden, het kan dan zomaar min 15 graden worden. Dus ik zie geen reden waarom het niet zou gaan gebeuren. Een heel bijzonder vooruitzicht.”

De vraag kan niet achterblijven: mogen we gaan denken aan omstandigheden die geschikt zouden kunnen zijn voor die ene tocht, de Tocht der Tochten? ,,Zeg nooit nooit. let wel, voor een Elfstedentocht moet het zó lang, zó hard vriezen. Dan moet je denken aan 2,5 of drie weken. Maar je kunt het ook niet helemaal uitsluiten. Zoals ik al zei: het wordt echt serieus koud. Eind deze week kunnen we er gerichtere uitspraken over doen.”

Geen Elfstedentocht, maar...

Die Elfstedentocht komt er vanwege de coronasituatie overigens sowieso niet, is al aangekondigd. Maar los van die kwestie is in Friesland de schaatskoorts al tot grote hoogten aan het stijgen, beaamt ijsmeester Kroes, die 22 ‘ijswegencentrales’ in zijn provincie aanstuurt. ,,Je kunt in Friesland zoveel mooie routes maken. Door elk dorp loopt een vaart, je kunt in onze provincie letterlijk van kerktoren naar kerktoren schaatsen. Vroeger als kind schaatste ik van het dorpje waar ik woonde naar mijn school in Sneek, en op de terugweg via Bolsward en Workum weer terug. Dat dat strakjes misschien weer kan: daar droom ik van. Ik gun het mijn eigen kinderen ook zo, die hebben dat nog nooit meegemaakt.”

In Friesland is sinds gisteravond al een vaarverbod van kracht op de kleine vaarwegen, zodat het ijs de ruimte krijgt om aan te groeien. ,,We zullen dat overal monitoren, eventueel sneeuw van het ijs vegen en bepalen wanneer het veilig genoeg is om er op te gaan schaatsen", zegt Kroes. Op de website van de Friesche IJsbond staat een kaart. ,,Nu zijn alle wateren nog blauw, wat betekent dat je er niet op kunt schaatsen. Maar we hopen dat in de loop van de week steeds meer waterwegen groen kleuren.”

Coronaregels

Vorige week liet schaatsbond KNSB weten dat de overheid vanwege de coronacrisis überhaupt geen schaatswedstrijden toestaat. Mogelijk komt daar door een lobby vanuit de schaatswereld nog verandering in. Hoe dat ook afloopt: het is een illusie om te denken dat duizenden natuurliefhebbers zich de kans om een recreatief stukje te schaatsen laten afpakken, zegt Kroes. ,,Deze mogelijkheid is gewoon te mooi. En als de vooruitzichten kloppen, kunnen we straks op zoveel plekken schaatsen, dat het ook een stuk makkelijker is om je aan de coronaregels te houden. Mooi meegenomen, toch?”

