Haar bruiloft is allang geweest, toch draagt Marlies haar jurk nog vaak: ‘Zo beleef ik het elke keer weer’

,,Martin vroeg mij op 1 januari 2009 al ten huwelijk. Omdat we jaarlijks prioriteit gaven aan kostbare verbouwingsprojecten van ons huis heeft het wat lang geduurd”, zegt de goedlachse Monsterse. ,,Toen het eenmaal zover was hebben we een schitterend feest gevierd. Mijn trouwjurk kocht ik in Maassluis. Het bovenstuk was prachtig, maar de onderkant hebben de coupeuses helemaal naar mijn smaak verbouwd. Mijn droomjurk is best duur, zeker als je hem maar één keer draagt.”