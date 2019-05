Haatprediker legt zich neer bij inreisverbod: Nederland is Sodom en Gomorra geworden

Politie houdt tweede verdachte aan na vondst dode man in Lelystad

18:00 De politie heeft vandaag een tweede verdachte aangehouden in verband met het onderzoek naar het lichaam dat zondag is aangetroffen in een woning aan de Rode Klif in Lelystad. Het gaat om een 35-jarige man uit Almere. Het lichaam van de man (72) heeft volgens de politie vermoedelijk een week in het huis gelegen.