Hacktiener Jelle S. over DDoS-aanvallen: Ik deed het voor het plezier

Sa­tu­dar­ah-kop­stuk B. is justitie steeds een stapje voor

12:10 Eindelijk had justitie de gezochte Satudarah-topman Michel B. in handen. Zomaar gearresteerd, tijdens zijn wintersport in de Oostenrijkse skiplaats Gerlos. Hij zat vast, maar niet voor lang. Hij is op borgtocht vrij.