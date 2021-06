Had Sywert zijn kroost beter kunnen opsluiten tijdens die CDA-telefoontjes?

Supermarkt­oor­log laait op: Gert (van de Plus) stapt naar de rechter om bouw van de Jumbo te stoppen

2 juni De hilarische supermarktoorlog in Bilthoven, tussen Gert Smit van de Plus, die met zijn garagebox niet wil wijken voor de nieuwbouw van een Jumbo supermarkt, laait verder op. Gert is naar de rechter gestapt om de bouwvergunning van de nieuwe Jumbo aan te vechten. Want wie denkt dat Gert de strijd opgeeft, heeft het mis.