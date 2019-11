Hagelnieuwe F-35 krijgt extra inspectie na blunder met blusschuim

Of het toestel schade heeft opgelopen is volgens een woordvoerder van de Luchtmacht nog niet te zeggen, maar dat het spul doorgaans niet goed is voor vliegtuigen is wel duidelijk. Het is bedoeld om snel een vuurzee te kunnen doven en heeft een bijtende werking op onderdelen. Het schuim is binnen een half uur na de ceremonie alsnog met water verwijderd.

Een uitgebreide, extra inspectie moet nu meer duidelijkheid geven over de mogelijke gevolgen die het heeft voor het fonkelnieuwe 'kroonjuweel’ van de luchtmacht. Daarvoor wordt de hulp van Lockheed ingeroepen. ,,Met de F-16 hebben we veertig jaar gevlogen en weten we precies wat we na zo'n situatie moeten doen. Maar omdat dit zo’n nieuw toestel is, moeten we nu eerst uitzoeken welke stappen er nodig zijn om duidelijkheid te krijgen’’, zegt woordvoerder Sidney Plankman van de Luchtmacht.

Spoedklus

Het foutje kon ontstaan doordat één van de brandweerwagens die de F-35 zou binnenhalen vlak voor de landing werd weggeroepen voor een spoedklus. Een F-16 van Vliegbasis Volkel die bezig was met een oefening en niets met de ceremonie had te maken, moest een voorzorgslanding maken omdat de vlieger rook in de cockpit zag.

Toen dat toestel veilig aan de grond was gekomen, maakten de brandweermensen zich op voor het onthaal van de gloednieuwe F-35. Alleen was iemand vergeten om de waterspuit te activeren. Daardoor kwam er blusschuim uit dat eigenlijk voor de F-16 in nood was bedoeld als die vlam had gevat.

Jachtvlieger Ian Knight die het toestel bestuurde had meteen door wat er gebeurde en stopte met rijden toen hij de douche van blusschuim kreeg. Hij kon niets meer zien door de cockpit. Uiteindelijk heeft hij met zijn sensoren het toestel op zijn plek kunnen krijgen en kon de ceremonie worden afgemaakt.

Het is nog onduidelijk hoe lang de extra inspectie gaat duren. De luchtmacht zou de komende weken het toestel al aan de grond houden omdat eerst moest worden gecontroleerd of dit ook daadwerkelijk het exemplaar is zoals het in de folder staat.