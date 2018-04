Hagenaar (27) aangehouden voor betrokkenheid bij dood Orlando

De Rotterdamse jongen kwam zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Zijn lichaam werd ruim een week later in het water gevonden in de Haagse wijk Ypenburg. Hij had een afspraak via een dating-app.

Volgens de politie hebben de vele tips van de afgelopen weken geleid tot de aanhouding van de Hagenaar. De politie kan in verband met het onderzoek niet zeggen of de verdachte de man is met wie Boldewijn had afgesproken of wat zijn rol bij de verdwijning is geweest. Ook is onduidelijk of de verdachte is opgepakt op verdenking van het wegmaken van het stoffelijk overschot of moord dan wel doodslag.