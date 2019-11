Half miljard voor grote facelift van station Schiphol

De facelift is nodig nu het aantal treinreizigers op Schiphol al jaren groeit en de situatie in de grote hal en op de perrons zeer onoverzichtelijk is geworden. Nu al maken circa 95.000 mensen per dag gebruik van het station, over tien jaar zijn dat er naar verwachting 130.000. Regelmatig moeten roltrappen afgesloten worden omdat er meer reizigers zijn dan het perron toelaat. ‘Ook op Schiphol Plaza (de grote hal, red) en in het busstation is het druk en ontstaan knelpunten met capaciteit en veiligheidsrisico’s’, valt in de plannen te lezen die het AD heeft ingezien.



Vandaar dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, NS, luchthaven Schiphol en de Vervoerregio Amsterdam al geruime tijd in gesprek zijn over uitbreiding van het uit 1995 stammende station. Inmiddels is er bijna overeenstemming over een plan met als doel trein- en luchtreizigers op Schiphol te scheiden. ‘Wie op de gecombineerde stations- en aankomsthal Schiphol Plaza rondkijkt, ziet een wirwar van mensen met bagage die van het ene vervoermiddel naar het andere lopen’, staat in de plannen.