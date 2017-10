Halfjaar moedermelk: lagere bloeddruk kind

live twitter Rotterdamse ter­reur­ver­dach­te: Ik wist niet dat kalasjnikov in kelder lag

10:04 Waarom had de Rotterdammer Jaouad A. een kalasjnikov en munitie in huis? Om een aanslag te plegen of voor ‘gewone’ criminele zaken? En kwam de AIVD hem echt op het spoor door een tip van ‘terroristenjager’ Jimmy F.? Hij verschijnt vandaag voor de rechtbank in Rotterdam. Verslaggever Cyril Rosman twittert live.