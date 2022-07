Halime moest haar drie kinderen achterlaten om te ontsnappen aan huwelijk: ‘Ik schreef afscheidsbriefjes’

Het móet, het kan niet anders. Als een bandje speelt deze zin af in haar hoofd, de avond voor het afscheid. Ze kijkt naar haar drie kinderen (4, 11 en 14 jaar). Daar staan ze, de liefdes van haar leven. Voor hen is het een avond zoals alle andere. Voor hun moeder is het dat niet. Want wat haar kinderen niet weten en zij wel: over een paar uur laat ze alles in haar leven achter. Haar ogen worden nat. De laatste keer naar bed brengen, het laatste verhaaltje voorlezen voor het slapengaan. Het is een ongekend gevecht tegen de tranen.