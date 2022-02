‘Hallo, wij hebben 125 mille studieschuld, hoeveel hypotheek krijgen we?’

Nederland haalt vijf IS-vrou­wen en hun kinderen op in Syrië ‘met speciale operatie’

Nederland heeft vanochtend vijf IS-vrouwen en hun elf kinderen opgehaald uit een detentiekamp in Syrië. Dat bevestigen de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken, in een brief aan de Tweede Kamer spreken ze van ‘een speciale operatie'.

3 februari