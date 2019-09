Halsema bekijkt of andere advocaten Nabil B. beveiliging nodig hebben

De zaak heeft de hoogste prioriteit. De burgemeester, de politiecommissaris en de hoofdofficier van justitie komen vandaag bijeen om de laatste stand van zaken te bespreken. De gemeenteraad Amsterdam last vanmiddag een spoeddebat in. ,,Dit geeft het signaal dat niemand die voor een kroongetuige werkt, veilig is, wat het strafproces in Amsterdam niet ten goede komt”, aldus de verklaring.

Halsema zegt mee te leven met iedereen die door deze vreselijke daad is geraakt. Tijdens een bezoek aan de straat waar Wiersum werd doodgeschoten, zei Halsema tegen verschillende media: ,,Het slachtoffer oefende zijn beroep uit en dat is een heel belangrijk beroep in onze rechtsstaat. Dat moet hij veilig kunnen doen.”



Op de vraag of ze het geweld in de stad nog in de hand heeft, zei ze: ,,We hebben het nog wel in de hand, maar dit is wel een gruwelijk incident.”