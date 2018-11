Halsema belooft boerkaverbod niet te handhaven

Femke Halsema belooft dat Amsterdam het boerkaverbod niet zal handhaven. Dat zei ze vanavond in jongerencentrum Argan tijdens een bijeenkomst over jeugd en veiligheid.

,,Je kunt ervan op aan dat ik niet zal toestaan dat wij daar in Amsterdam gevolg aan geven. Dat gaan we niet doen,’’ aldus Halsema.

In juni kwam het verbod op het dragen van gezichtbedekkende kleding door de Eerste Kamer. Dat verbod gaat gelden in het onderwijs, openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Wie de wet overtreedt, riskeert een boete van 410 euro. Een hoofddoek of een keppeltje valt niet onder het verbod.

,,Het past gewoon niet bij Amsterdam dat wij mensen uit de tram halen, omdat ze de nikab dragen,” zei Halsema. ,,Dat is onbespreekbaar, lijkt me.”

Annabel Nanninga van de Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie uit op Twitter haar ongenoegen over de uitspraak. “Zo zo. Weer denkt men in Amsterdam wetten die voor iedereen in Nederland gelden, openlijk te moeten negeren.”

Boete

De Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg zei in 2012 al dat agenten niet altijd een boete zouden gaan uitschrijven als zij iemand met een boerka zien lopen. ,,De agent moet de situatie per geval inschatten en kan dan kiezen of hij waarschuwt of een boete uitdeelt.”

Aalbersberg vergeleek het met een verkeersovertreding, waarbij het agenten vrij staat te bekeuren of niet. ,,Als een moeder haar kinderen met de auto naar een school tweehonderd meter verderop brengt en geen rijbewijs bij zich heeft, is het iets anders dan wanneer iemand uit Maastricht drie dagen zonder rijbewijs in Amsterdam rondrijdt.”

Afgezwakte vorm