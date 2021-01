Halsema haalt uit naar complotdenkers: ‘Bedroevende suggesties over undercovers Museumplein’

Burgemeester Femke Halsema heeft korte metten gemaakt met ‘buitengewoon kwalijke complottheorieën’ over de inzet van undercoveragenten (ook wel 'stillen' of 'romeo's' genoemd) tijdens de uit de hand gelopen demonstratie zondag op het Amsterdamse Museumplein.

Delen per e-mail

Tijdens een raadsvergadering werd verwezen naar berichten op sociale media dat deze romeo's zelf zouden zijn begonnen met gewelddadigheden door demonstranten te provoceren. De burgemeester noemde deze suggestie ‘verfoeilijk’. ,,Het is goed dat ik hier helderheid over verschaf. Alleen al de suggestie dat politieagenten geweld uitlokken waar hun collega's de dupe van worden en waarmee ze hun eigen eed zouden schenden, is bedroevend", aldus Halsema.

,,Deze aanhoudingseenheden doen waarnemingen tijdens grote demonstraties, juist om te voorkomen dat geweld wordt gebruikt. Zondag waren deze agenten vanzelfsprekend actief, en dat was noodzakelijk want er liepen mensen rond die geweld wilden gebruiken en daarvoor de middelen bij zich hadden."

37 undercovers

Volgens Halsema waren er 37 undercoveragenten actief tijdens de demonstratie. Het politieoptreden heeft alles bij elkaar een half miljoen euro gekost. De burgemeester wees erop dat de demonstratie zelf niet was verboden, maar dat alleen de locatie was verboden. De betogers hadden groen licht om in het Westerpark te demonstreren, maar dat wilden ze niet. Omdat ze vervolgens tegen de regels naar het Museumplein kwamen en er bovendien geweld dreigde, werd na voldoende waarschuwing hard opgetreden. Volgens de burgemeester waren er op zeker moment 2500 betogers bijeen.

Halsema kreeg van vrijwel alle raadspartijen een compliment over haar daadkrachtige optreden tegen de demonstratie. Ze kon nog niets zeggen over hoe de aanpak zal zijn van een mogelijke nieuwe demonstratie. De organisator van de actie van afgelopen zondag, Michel Reijinga van Nederland in Verzet, zinspeelt op Facebook op een nieuwe bijeenkomst aanstaande zondag. Hij zegt dat hij gaat 'koffie drinken' op het Museumplein en dat anderen zelf maar moeten weten of ze dat ook gaan doen.

Preventief fouilleren

Donderdag overlegt de driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie daarover. Mogelijk wordt er gekozen voor preventief fouilleren. Maar ‘er is nog geen demonstratie aangemeld’, zegt Halsema. ,,Mocht men ideeën hebben om te demonstreren: zorg dat er redelijk overleg kan plaatsvinden en dat er een ordedienst is. En bent u van plan spontaan in groten getale naar het Museumplein te komen: doet u dat alstublieft niet.”

Halsema stond ook nog stil bij de politiepaarden die gewond zijn geraakt. Drie dieren zijn met ploertendoders op hun hoofd geslagen, één ervan zelfs vier keer. Halsema zei erg geschokt te zijn door de mishandeling van de paarden.

Beelden van de demonstratie van afgelopen zondag kun je hier terugkijken: