Halsema wil op korte termijn straat naar Peter R. de Vries vernoemen

Burgemeester Femke Halsema deelde haar mening donderdagmiddag in een debat met de raadscommissie Algemene Zaken. De misdaadjournalist en adviseur van kroongetuige Nabil B. werd op 15 juli geliquideerd in Amsterdam toen hij na een tv-optreden terugliep naar zijn auto. Zijn dood maakte grote indruk in alle lagen van de samenleving. Al snel klonk de roep om De Vries te eren door een straat of brug naar hem te vernoemen.

Onder meer de gemeente Aalsmeer, de geboorteplaats van De Vries, zegde toe om een straat naar hem te vernoemen.

De broer van De Vries gaf eerder al aan dat er wat hem betreft ook in de hoofdstad snel een straat naar hem vernoemd wordt. Burgemeester Halsema is het met hem eens. “Mijn voornemen is om (...) in samenspraak met de familie te kijken hoe we De Vries het beste kunnen eren. De vijfjaarstermijn is wat mij betreft niet heilig,” antwoordde de burgemeester op vragen van Denk.

Eigenlijk geldt in Amsterdam de regel dat er geen straten of pleinen worden vernoemd naar personen die korter dan vijf jaar geleden zijn overleden. Dit om te voorkomen dat massale publieke rouw meteen tot naamsverandering van de openbare ruimte leidt. In het geval van De Vries wijkt de gemeente daar dus vanaf. “Het lijkt mij van groot belang dat we Peter op een waardige manier in Amsterdam herdenken,” zegt Halsema.