‘Halvering uitstoot broeikasgassen in melkveehouderij mogelijk voor 2030’

Een halvering van de uitstoot op melkveebedrijven per 2030 moet mogelijk zijn, bevestigt Kees de Koning. Hij is manager van het onderzoek- en educatiecentrum Dairy Campus waar het congres werd gehouden. ,,Ik ben een optimist. Er liggen veel mogelijkheden. Maar dan moeten we open staan voor het vakmanschap van de Nederlandse boer en alle innovaties die we samen bedenken.”



Zo is Dairy Campus bezig met het ontwikkelen van een nieuw stalsysteem. De Koning: ,,We noemen het de ‘EVA-stal’: emissievrij en autarkisch (zelfvoorzienend, red.) voor energie en water. We moeten out of the box denken. Net zoals decennia geleden met de uitvinding van de melkrobot is gebeurd.”



De zoektocht van Nestlé naar een duurzame melkveehouderij vindt plaats in een moeilijke context. Want het Nederlandse overheidsbeleid is er ook op gericht om een deel van de boerenbedrijven te laten verdwijnen, als middel tegen de stikstofcrisis. Ook Nestlé-ceo Adamo weet niet hoeveel boerenbedrijven er over tien jaar nog zullen zijn. ,,Maar ik weet wel dat zuivel, naast alternatieven, cruciaal blijft om de wereld te voeden.”



Adamo wenst dat krimp en stagnatie niet de boventoon blijven voeren. ,,Als melkveebedrijven straks in staat zijn om volledig duurzaam te produceren, dan moeten ze ook de kans krijgen om te blijven groeien. Wij willen investeren in de blijvers. En we hopen dat de progressieve ondernemers met ons mee blijven groeien.”