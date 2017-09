Ham en kip in groentenloempia's van Mora

Eerste zomer met goedkoop mobiel internetten groot succes

12:50 De eerste zomer zonder peperdure roamingkosten is een groot succes. Driekwart van de vakantiegangers was zich er zeer van bewust dat mobiel bellen, sms’en en internetten stukken goedkoper was dan in de voorgaande jaren, onder Nederlanders was dat 85 procent. Het mobiele datagebruik gaat sky-high.