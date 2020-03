‘Hamsteren? Nergens voor nodig, eten genoeg!’

Er is meer dan voldoende voedsel in Nederland, hamsteren is echt niet nodig. Dat stelt het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten. De organisatie roept klanten op het gezonde verstand te gebruiken en op een normale manier boodschappen te doen. Nederlanders zijn sinds gisteravond, na bekendmaking van de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, massaal aan het hamsteren geslagen.

Waar supermarkten de afgelopen weken spraken van ‘een lichte stijging’ in de verkopen van hygiëneproducten, blikconserven en soepen, is er sinds donderdagavond een flinke piek te zien. Ook vandaag is het bijzonder druk in de supermarkten. Klanten rijden met overvolle karretjes door de winkel, er staan lange rijen bij de kassa's. Dat ziet ook algemeen directeur Marc Jansen van CBL, maar hamsteren is volgens hem niet nodig. ,,Er is gisteravond en vannacht met man en macht gewerkt om al het voedsel dat gewoon beschikbaar is vanuit de distributiecentra naar de winkel te krijgen. Als dat nog niet gelukt is, dan worden vandaag alle zeilen bijgezet door de medewerkers.’’

Net als anders

Het CBL roept klanten op boodschappen te doen zoals anders en dus niet en masse producten in te slaan. ,,Ik begrijp dat sommigen extra spullen in huis halen voor het geval ze een paar weken in quarantaine moeten, maar dan nog is het niet nodig om een jaarvoorraad wc-papier of vijf potten handgel te kopen. Heus, de vrees dat schappen lang leeg blijven, is ongegrond. Ik dacht dat Nederlanders vrij nuchter waren, maar ik doe nu een beroep op ons gezonde verstand.’’

Voedsel is er volgens CBL-baas Jansen namelijk meer dan genoeg. ,,Punt is wel dat we logistiek gezien behoorlijk moeten opschalen om de schappen zo snel mogelijk aan te vullen. Het lijkt de kerstperiode wel, maar dan ben je beter voorbereid en is het overzichtelijk. Nu weten we niet hoe lang het gaat duren.’’

Volgens Jansen zal er met Transport en Logistiek Nederland worden overlegd om vrachtchauffeurs die voor een andere sector werken, in te zetten voor de bevoorrading van supermarkten. ,,Denk bijvoorbeeld aan chauffeurs die met spullen rondrijden voor de opbouw van evenementen. Die mensen hebben nu geen werk, maar bij ons is het drukker dan ooit.’’

Limiet

Supermarktketens als Jumbo en AH laten weten een behoorlijke stijging te zien van de (online)verkopen van hygiëne- en schoonmaakproducten, maar ook van blikconserven, deegwaren, bakproducten, houdbare zuivel en soepen. ,,We houden de beschikbaarheid van de producten nauwlettend in de gaten. Vanwege beperkte beschikbaarheid van een aantal artikelen in ons assortiment is er daarvoor sprake van een bestellimiet. Dat geldt bijvoorbeeld voor paracetamol, handzeep en schoonmaakmiddelen. Voor die producten geldt een limiet van twee artikelen. Zo hopen we dat klanten voor al hun boodschappen bij ons terecht blijven kunnen’’, aldus een Jumbo-woordvoerster. Ook de supermarkten geven aan dat de bevoorrading tot nu toe niet in de knel is gekomen. De supers, maar ook andere winkelketens zetten extra personeel in om de drukte aan te kunnen.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam riep gisteren al op niet te hamsteren. ,,Daar is geen enkele reden voor. Ik heb mij er in overleg met het kabinet van vergewist dat er voldoende voorraden zijn in de Nederlandse distributiecentra.’’

Logistiek

Logistiek bedrijf Nedcargo uit Waddinxveen levert levensmiddelen aan supermarkten. In een brief aan zijn klanten laat Nedcargo weten dat de wachttijden kunnen oplopen en dat het opschalen van personeel lastig is vanwege het risico op besmetting met het coronavirus. ,,We zetten geen onbekende uitzendkrachten in vanwege mogelijke besmetting. Het zorgt ervoor dat we onze eigen logistiek nog efficiënter moeten regelen en we vragen de supermarkten hun bestellingen tijdig door te zetten, zodat de bevoorrading niet in knel komt’’, aldus directeur Diederik Jan Antvelink. Ook Nedcargo bevestigt dat er voldoende voorraad voedsel in de pakhuizen ligt. ,,Alleen wij hebben al 1 miljard kilo aan voorraad. Het gaat er nu om dat we het allemaal op tijd bij onze klanten krijgen.’’