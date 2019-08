Hamza bin Laden was Osama’s oogappel

Hij was de rijzende ster van de jihad en een van de meest gezochte terroristen. Hamza bin Laden - zoon van – wilde het werk van zijn vader voortzetten, maar is nu hoogstwaarschijnlijk zelf gedood.

Er werd al jaren gejaagd op de jongste zoon van Osama bin Laden. Een miljoen dollar stond er inmiddels op zijn hoofd. Toch wist hij lang uit handen te blijven van terreurbestrijders, nadat zijn vader in 2011 was gedood en Hamza beloofde zijn dood te wreken. Amerikaanse media meldden gisteren echter zijn dood, op basis van anonieme Amerikaanse defensiebronnen.

Hamza was de lievelingszoon van Osama bin Laden, die hij kreeg bij zijn derde vrouw Khairia Sabar. Zij was een kinderpsychologe uit een Saoedische familie met aanzien, en de favoriete vrouw van de Al Qaida-leider. Haar zoon deelde de status van zijn moeder en leek al vroeg voorbestemd om het pad van zijn vader te bewandelen. Op videobeelden, gemaakt op een bruiloft in 2001 in Afghanistan, is hij als 10-jarige al naast zijn vader te zien, gewapend met een AK-47.

Hij zou ook hebben gewoond in het huis in Abbottabad in Pakistan, waar zijn vader en halfbroer Khalid in 2011 door Amerikaanse commando’s werden gevonden en gedood. Hamza zou ook in die woning aanwezig zijn geweest toen de Amerikaanse commando’s toesloegen, en de aanval hebben overleefd.

Kroonprins

Het doorzoeken van de woning leverde een schat aan informatie op over hoe Hamza en zijn familie er leefden. In totaal werden 470.000 documenten, audiobestanden en video’s meegenomen. Zo werd er een document gevonden waaruit bleek dat Osama bin Laden Hamza zag als zijn opvolger. Maar het meest opvallende was misschien wel dat de familie helemaal niet zo wars was van de westerse cultuur, die ze zeiden te haten. Op beelden kwam een tamelijk onbezorgd familieleven naar voren in de vesting in Abbottabad. Het gezin hield er een halve kinderboerderij op na. En de Bin Ladens keken naar Mr. Bean, Tom & Jerry en Wallace & Gromit.

Hamza zwoer kort na de dood van zijn vader dat hij wraak zou nemen, maar liet daarna niet vaak van zich horen. Dat deed hij ook niet nadat hij in augustus 2015 meer naar voren was geschoven als de mogelijke opvolger van de 68-jarige Al Qaida-leider al-Zawahiri.

Heilige oorlog

Hamza bin Laden stuurde slechts een paar berichten de wereld in. Daarin toonde hij zich een waardig opvolger van zijn vader en verkondigde hij op dezelfde wijze zijn boodschap. De strijd moest volgens hem worden gevoerd tegen de mensen die de islam aanvallen, tegen Joodse belangen, tegen de VS en andere NAVO-lidstaten en tegen Rusland. Zijn laatste bericht stuurde hij vorig jaar de wereld in. Daarin deed hij een nieuwe oproep tot een heilige oorlog tegen de Verenigde Staten. Vorig jaar kwam ook het bericht dat Hamza was getrouwd met de dochter van Mohammed Atta, de leider van de kapers die verantwoordelijk was voor de aanslagen op de Twin Towers in New York op 11 september 2001.

Terreurbestrijders beschouwden Hamza na het ineenstorten van het kalifaat van IS als een steeds groter gevaar. Al Qaida was in de schaduw van IS namelijk altijd actief gebleven in Afrika, het Midden-Oosten en Azië, maar toen IS was verdreven, werden de ambities opgeschroefd naar die van de hoogtijdagen van Osama bin Laden.