Handgranaten gevonden voor deur waterpijpzaak Rotterdam

Aanslag Utrecht ‘We moeten onze woede en verdriet omzetten in iets goeds’

8:05 Iedereen is naar elkaar toe gekropen in de donkere dagen na de aanslag. De Utrechtste columniste Marieke Dubbelman voelde hoe haar stad veranderde in een hechte gemeenschap die het verdriet deelt. ,,Liefde sleept mensen door het onmogelijke heen.’’