Hangjongeren vallen zomaar verstandelijk beperkte man aan: ‘Hij is altijd de klos’

Moeders op Urk en in Staphorst krijgen meeste cadeautjes op Moederdag

Moeders in Urk en Staphorst worden komende zondag bedolven onder de zelfgeknutselde fotolijstjes, gipsen handafdrukjes en sleutelhangers met ‘Ik hou van jou'. Van alle moeders in Nederland hebben zij het vaakst vier of meer kinderen. Dat blijkt uit Moederdag-cijfers van het CBS. Dit bureau rekende ook uit wat de gemiddelde leeftijd is waarop vrouwen tegenwoordig hun eerste kind krijgen.