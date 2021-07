Hans (44) werkt bucketlist af voordat hij sterft: ‘Maar behandel me niet alsof ik al dood ben’

De dochtertjes van Hans en Olga Douma hebben hun eigen speelvleugel in de ruime doorzonwoning, die het gezin een jaar geleden, toen er nog geen vuiltje aan de lucht was, betrok. Als papa en mama naar binnen willen, drukken ze soms op een denkbeeldige bel. ,,Het is hún plekje. Als ze later gaan puberen, zetten we er een deur in, die ze kunnen afsluiten. Nee, dat zeg ik verkeerd: dan kómt er een deur in. Ik ga dat helemaal niet meer meemaken natuurlijk.’’