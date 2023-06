Hans raakte al zijn spaargeld kwijt nadat hij via Instagram met Christina in contact kwam: ‘Het ging allemaal heel gelikt’

Politie toont laatste beelden Jimmy Schepers bij steekpar­tij op festival: ‘Nachtmer­rie die niet meer overgaat’

De politie heeft dinsdagavond via Opsporing Verzocht beelden vertoond van de steekpartij op festival Solid Grooves in Amsterdam, waardoor eind vorige maand de 21-jarige Jimmy Schepers uit Diemen om het leven kwam. Op de beelden is te zien hoe Schepers in een vechtpartij betrokken raakt, iemand met een mes op hem afkomt en hij daarna wegrent.