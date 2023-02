Harde muziek, drank en lallende jongeren pal voor de deur van Andries: ‘Is hier soms net een festivalterrein’

Energiekos­ten van Mieke schieten drastisch omlaag na ingreep: 'Nu naar 20 euro per maand’

Tochtig en gehorig. Dat waren de woningen van Mieke Gorter en Joke Zillig uit het Gelderse Vaassen. Maar ze hoeven niet langer rillend op de bank te zitten, want woonstichting Triada heeft hun huizen flink verduurzaamd. Met name de isolatie is verbeterd, waardoor ze er warmpjes bij zitten. Én de energiekosten zijn enorm omlaag gegaan. ,,Het is echt significant beter zo!’’