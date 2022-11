Harderwijkse vishandelaar zet beelden van brandstichters online: ouders melden zich razendsnel

Eerste dag aangepaste dienstrege­ling NS verloopt soepel, maar wel drukker dan anders

De ochtendspits van vandaag is volgens de NS ‘soepel’ verlopen. Het is de eerste dag dat NS minder treinen laat rijden in aanloop naar de nieuwe dienstregeling op 11 december. Door een tekort aan personeel rijden vooral in de daluren en vrijdag de hele dag minder treinen. Maar ook tijdens de spits gaan de treinen minder vaak.

11:32