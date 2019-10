Harry Mens zwicht voor actievoerende boeren: ‘Kennelijk willen ze een circus’

Geen geld

De boeren hoeven volgens Mens - anders dan veel andere gasten - niet te betalen om hun boodschap in Business Class te verkondigen. Toch vreest de presentator niet dat volgende week een andere actiegroep voor de deur staat om zendtijd te eisen: ,,Nee, dat was ik niet van plan. Ik doe dit nu ook zo om de burgemeester van Noordwijk, de politie en de hoteldirectie niet in de gordijnen te jagen.” De opnames voor Business Class beginnen zaterdagochtend om 9 uur, de uitzending is een dag later.