Hausse aan nieuwe zedenzaken na Voice-schandaal

De politie is na het schandaal bij talentenjacht The Voice of Holland overspoeld met nieuwe zedenzaken. De eerste drie maanden van dit jaar stapten 4000 mensen naar de politie, 1100 meer dan een jaar eerder in dezelfde periode.

De nieuwe meldingen hebben niets met The Voice te maken, maar gaan over ander seksueel geweld zoals verkrachtingen, aanrandingen, incest, ontucht met minderjarigen en het ronselen van kinderen om daar later seks mee te kunnen hebben. In heel 2021 was er al een opvallende stijging te zien van het aantal geregistreerde zedendelicten. Toen nam het aantal toe met zo’n 800 nieuwe zaken, tot 12.800.

De eerste drie maanden van dit jaar zette die ingezette stijging dus nog veel harder door. De politie legt een duidelijk verband met de onthullingen over seksuele misdragingen bij The Voice half januari. Inmiddels liggen er vijf aangiftes in die zaak. Het Openbaar Ministerie besloot gisteren dat er verder strafrechtelijk onderzoek naar wordt gedaan en dat er vier verdachten in beeld zijn. Eerder was al bekend dat het gaat om de zangers Ali B. en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N.

Geraakt

Volgens zeden-expert bij de politie Lidewijde van Lier laten de extra nieuwe meldingen zien dat het probleem van seksueel geweld groot is. ,,Veel mensen met een nare ervaring worden kennelijk geraakt door dit nieuws en willen laten weten dat wat zij ooit hebben meegemaakt ook niet oké was.”

Ook het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers merkt dat meer slachtoffers naar voren stappen. ,,The Voice heeft duidelijk iets losgemaakt, meer dan in andere misbruikzaken omdat er nu personen worden beschuldigd die iedereen kent. We zien ook dat meer jonge mensen naar buiten treden. Dat heeft wellicht te maken met het publiek dat naar het programma kijkt”, zegt voorzitter Richard Korver van het netwerk.

De hausse aan nieuwe zedendelicten komt voor de zedenpolitie op een ongelegen moment. De afdelingen waren al onderbemand en anderhalf jaar wachten tot een zaak daadwerkelijk wordt onderzocht is volgens de advocaten geen uitzondering. Onlangs is geld vrijgemaakt om negentig nieuwe rechercheurs aan te trekken. Op dit moment is ongeveer de helft van die functies vervuld, maar die agenten moeten nog wel eerst worden opgeleid.

Om de werklast voor politie te verminderen en slachtoffers van misbruikzaken beter te kunnen begeleiden, krijgen melders binnenkort standaard het aanbod om zich te laten bijstaan door een slachtofferadvocaat. Een onlangs afgeronde proef in twee regio’s was succesvol. Tot voor kort hielden zedenrechercheurs vaak de eerste informatieve gesprekken. Advocaat Korver: ,,Die werden als ontmoedigend ervaren. Wij staan aan de kant van het slachtoffer. Als wij uitleggen waarom iets moeilijk of niet bewijsbaar is, komt dat anders binnen.”