Haven in beeld als militair gebied, Aboutaleb werd met ‘trillend lichaam’ wakker door nieuws uit Oekraïne

Als het zover komt, krijgen de ministers van Justitie en Defensie tijdelijk het gezag over dat specifieke haventerrein. Die situatie heeft zich eerder voorgedaan, zegt Aboutaleb, onder meer tijdens de oorlogen in Irak en Afghanistan.

Oorlogsmaterieel wordt verscheept via de terminals van Steinweg Handelsveem. Dat bedrijf is sinds jaar en dag het bruggenhoofd voor troepenverplaatsingen in Europa. Tijdens de Golfoorlogen was het een komen en gaan van tanks en helikopters in de Rotterdamse haven. Ook in de jaren daarna stonden er geregeld Chinooks en Black Hawks bij Steinweg.