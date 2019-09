Heb ik dit allemaal echt nodig?

Ik realiseer me dat ik me in een bevoorrechte positie bevind. Er zijn genoeg gezinnen waar ieder dubbeltje moet worden omgedraaid om überhaupt tot de strikt noodzakelijke aankopen te komen. Mijn pleidooi om bewuster te shoppen is niet gericht aan deze groep. Maar iedereen die iets meer te besteden heeft, zou zich moeten realiseren dat je prima met iets minder nieuwe spullen toe kan. Goed voor je portemonnee, goed voor het milieu.



Deze zomer nog waarschuwdende Verenigde Naties in een rapport voor overconsumptie. Het ging daarin met name over onze voedselconsumptie, vlees in het bijzonder omdat het zo’n aanslag pleegt op het landgebruik in de wereld. En wie de cijfers onder ogen ziet van wat we in Nederland weggooien aan voedsel - tientallen kilo’s per persoon per jaar - moet wel toegeven dat het een onsje minder kan.



Voor kledingconsumptie en plasticgebruik is het niet anders. Zonder aan welzijn in te boeten, kunnen we makkelijk met iets minder toe. Laat de welvaart van nu niet de nekslag voor ons welzijn in de toekomst worden. En als we daarvoor eens niet meteen naar de overheid kijken maar beginnen bij onszelf kan het verschil vanaf vandaag worden gemaakt. Consuminderen niet alleen in september, maar volhouden in oktober, november, december en het nieuwe jaar.