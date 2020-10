Hectiek en drukte in Maasstad Ziekenhuis: ambulances staan soms in een file te wachten

Column Wat als de ziekenhui­zen vol zijn, vroeg ze

11:20 Ik wil dat het stopt, zei mijn dochter. Ze had het over corona, en ik wilde ook heel erg graag dat het stopte. We konden niet naar het zwembad, zelfs niet naar dat ene kleintje met maar één lullig glijbaantje, want daar moet je voor reserveren en dat ging in de herfstvakantie niet meer lukken. Ze wilde logeren bij opa en oma, maar dat kon ook niet. Ik wilde eigenlijk ook wel dat ze ging logeren bij opa en oma.