Heel Holland geniet van Ajax, zelfs bij aartsrivalen klinkt bewondering voor ‘die griezelclub’

Brandveiligheid in kaart ‘Ik wil niet de geschiede­nis in gaan als man door wie de kerk is afgebrand’

19:25 Machteloos toezien hoe een wereldberoemd kerkgebouw als de Notre-Dame verslonden wordt door een vlammenzee. Het is de grootste nachtmerrie voor Nederlandse kerkbestuurders. Hoe is het gesteld met de brandveiligheid van iconische kerken in ons land? We deden een rondvraag.