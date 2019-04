Heel Holland geniet van Ajax, zelfs in Eindhoven klinkt bewondering voor ‘die griezelclub’

Ruim 200 kilo haaienvin­nen onder­schept op Schiphol

20:55 Een partij van 217 kilogram gedroogde haaienvinnen die de douane heeft onderschept op Schiphol, is in beslag genomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De zending kwam uit Cuba en was bestemd voor een bedrijf in Hong Kong. Dat heeft de RVO vandaag bekendgemaakt.