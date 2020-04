Heel Nederland wacht op de uitslag van dit lab: ‘Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt’

Om 06.30 uur ‘s ochtends is laboratoriumhoofd Ed Bakker (57) van het Nationaal screeningslaboratorium van Sanquin al present op het lab aan de Plesmanlaan in Amsterdam-West. Op de derde verdieping trekt hij zijn witte jas en in het oog springende knaloranje handschoenen aan. ,,Op 1 april werkte ik hier 35 jaar. Begin jaren 80 was er commotie om hiv, maar zoiets als dit hebben we nog nooit meegemaakt. Voor de hele samenleving is er nog zoveel onzeker’’, vertelt het labhoofd dat nu in het Noord-Hollandse Wormer woont, maar bij wie de Amsterdamse tongval nog goed te horen is.