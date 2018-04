Heerlijk lenteweer op komst na druilerig paasweekend

Waar de regen in het begin van de week nog het weerbeeld overheerst, zijn er vanaf dinsdag enkele opklaringen te zien volgens Weerplaza. Woensdag is er nog een grote kans op regen, maar in de dagen daarna blijft het vrijwel droog. Dan wordt het ook rond de 16 à 17 graden. Volgens de laatste voorspellingen krijgen we in het weekend mooi lenteweer. Dan verwacht Weerplaza temperaturen van rond de 20 graden in het hele land.



Voor vandaag staat helaas net als gisteren nog een regengebied in de planning. Het zuiden van het land maakt nog kans op wat zonnestralen. ,,Met wat geluk trekt het regengebied snel genoeg noordwaarts zodat in het zuiden nog net de zon kan doorbreken'', aldus weerman Michiel Severin van Weerplaza. Als dat lukt, dan schiet de temperatuur daar omhoog naar 11 tot 14 graden. Maar in de noordelijke helft van het land zorgt de regen voor lage temperaturen van 6 tot 8 graden.



,,Het wordt geen weer om buiten te gaan paasbrunchen'', zei Raymond Klaassen van Weerplaza vlak voor het weekend. Met temperaturen van 6 tot 7 graden is het te koud voor deze tijd van het jaar, stelde hij. Ook vorig jaar vierde Nederland Pasen in de kou. Toen was het zelfs kouder dan kerst.