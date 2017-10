'Heerlijk om weer naast mijn vrouw te slapen'

Het betrekkelijk eenvoudige idee blijkt in de praktijk enorm veel impact te hebben, zegt medewerkster Peggy van Hemessen. ,,Het komt voor dat partners die lange tijd in een verpleeghuis verblijven, vervreemd raken van elkaar. Ze zien elkaar alleen overdag nog. De intimiteit raakt op de achtergrond. We dreigen in ons land te vergeten dat die ook in verpleeghuizen bestaat.''



Toon en Annie van Gils willen vaker van de mogelijkheid gebruikmaken om samen wakker te worden in Oudshoorn. ,,Wij voelden ons vorige keer echt weer een bruidspaar'', zegt Toon van Gils. Zijn vrouw beaamt het en lacht. ,,Weer als vanouds, hè'', reageert Annie. Het Bodegraafse paar ziet elkaar vrijwel dagelijks in het Alphense verpleeghuis. Dan gaat Toon met Annie wandelen in de nabijgelegen tuin, praten zij wat en dan gaat Toon alleen weer terug naar zijn huis. ,,Ik ga binnenkort weer vragen of ik mag blijven. Het duobed ligt trouwens heerlijk, ik slaap hier prima.''