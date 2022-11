Heerlijk, zo’n eigen mening. Nou ja, meestal dan

Al meer klachten van gedupeer­den gaswin­nings­ge­bied bij ombudsman dan in heel 2021

Meer mensen dienden in het eerste halfjaar van 2022 een klacht in over de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen dan in heel 2021. Bij de Nationale ombudsman zijn 386 klachten binnengekomen, 150 meer dan het jaar ervoor. De klachten gaan vooral over gebrekkige communicatie en onbegrip over het toepassen van meerdere regelingen.

22 november