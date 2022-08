Heet, heter, heetst: eerste landelijke hittegolf van het jaar een feit

Vandaag hebben we de 30ste landelijke hittegolf te pakken sinds het begin van de metingen in 1901. De laatste landelijke hittegolf dateert van twee jaar geleden. Voordat we van een hittegolf mogen spreken, moet het weer aan twee voorwaarden voldoen. Er moet vijf dagen achter elkaar een maximumtemperatuur zijn van 25 graden of meer. De andere voorwaarde is dat op drie dagen binnen deze reeks de temperatuur hoger of gelijk aan 30 graden moet zijn.