Heetste 11 augustus ooit, nachtrecord met ruim 4 graden verbroken

De derde dag op rij is het hitterecord nu verbroken op het landelijke weerstation in De Bilt, volgens Weerplaza. De weersite verwacht dat het vandaag nog heter gaat worden in Nederland. ,,Vooral in het zuiden, met temperaturen tot 35 graden. In het noorden wordt het zo’n 30 á 31 graden. De zon schijnt volop met enkele sluierwolken. In de loop van de middag kunnen vooral in het oosten stapelwolken ontstaan.”