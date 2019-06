Heksenjacht op failliete rijschoolbaas, politie houdt adres in de gaten na onrust

Op sociale media is een enorme heksenjacht gaande op een rijschoolhouder uit Zoetermeer die door honderden klanten wordt beschuldigd van oplichting . Veel gedupeerden hebben zich verzameld in een Facebook-groep en plaatsen foto’s en adresgegevens van de bedrijfseigenaar. Ze roepen op om vanavond nog naar zijn huis te gaan. De politie is op de hoogte en houdt de locatie in de gaten.

Dat laat een woordvoerder zojuist aan deze site weten. Vanmiddag is er nog een incident geweest op het betreffende adres. Boze klanten die vannacht nog geld hadden overgemaakt kwamen verhaal halen nadat het nieuws van het faillissement door het CBR werd bevestigd.

Hoop telefoontjes

Een omstander waarschuwde de politie dat de gemoederen bij het adres hoog opliepen. Toen de agenten arriveerden, was er niemand meer aanwezig. Er is geen aangifte gedaan en er is niemand gewond geraakt. Wel blijft de politie het adres in de gaten houden, omdat er vandaag een hoop telefoontjes van boze klanten zijn binnengekomen. Zij wilden aangifte doen van oplichting.

Ondertussen hebben zich bij deze site tientallen boze klanten gemeld. Zij delen screenshots waaruit in hun ogen zou blijken dat hier sprake is van grootschalige oplichting. Een groot deel van de gedupeerden is inmiddels in contact met het Juridisch Loket en houdt het voornemen om binnenkort alsnog bij de politie aangifte te doen. Van de eigenaar ontbreekt vooralsnog elk spoor: ook zijn samenwerkingspartners en instructeurs hebben geen idee waar hij op dit moment verblijft.

Ondergedoken

Ferry Aalbregt, de eigenaar van de rijschool, stelt te zijn ondergedoken omdat hij en zijn gezin ernstig bedreigd zouden zijn. ,,We worden bedreigd met de dood en er liggen kogels in de brievenbus”, stelde hij in een verklaring. ,,Ik kan niet anders dan mijn excuses aanbieden naar alle betrokkenen. Ook wij zijn alles kwijt en kunnen vrijwel geen kant meer op. Voor de mensen die de bedreigingen uiten en uitvoeren in sommige gevallen vraag ik vriendelijk te beseffen dat er geen opzet in het spel is, en ook wij verliezer zijn.”