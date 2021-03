Heksenjacht op vrouw na grap over verscheuren PVV- en FVD-stemmen: 'Dit is afschuwelijk’

Gemeente stuurt medewerker stembureau weg na ‘grap’ over Forum en PVV

16 maart Een medewerkster van het Rotterdamse stembureau Argonautenweg is vandaag uit haar functie gezet na een post op sociale media. In een foto van zichzelf op Instagram liet ze weten alle stemmen op Geert Wilders en Thierry Baudet te zullen verscheuren. Volgens de vrouw was het als grap bedoeld. ,,Ik zag de ernst van de situatie niet in.’’