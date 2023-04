Hele klas mag naar Amerika, behalve Avak uit Irak: ‘Dit is racistisch en gemeen’

Oneerlijk en racistisch vinden ze het. Leerlingen van basisschool De Telgenborch zijn boos dat teamgenoot Avak van het Lego League-team niet mee mag naar de internationale lego-robotwedstrijden in Amerika. Omdat hij is geboren in Irak, mag hij het land niet in. Na bemoeienis van Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) wordt dinsdag een allerlaatste poging gedaan om iets te regelen.