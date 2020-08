Helft meer aanmeldingen bij studentenverenigingen

Onderzoek bij tbs-kli­niek vanwege vlucht Henk E. uit De Blink in Rotterdam

26 augustus Bijna twee maanden bleef tbs’er Henk E. (61) uit handen van de politie maar woensdag eindigde alsnog zijn vlucht uit resocialisatiekliniek De Blink in Rotterdam. Agenten hielden hem op Texel aan. Maar goed ook, zegt advocaat Jan Jesse Lieftink van Bureau TBS Advocaten, dat circa 120 (andere) tbs’ers als cliënt heeft. ,,Hij had niets te verliezen en dronk alcohol. Dat is volgens mij geen goede combinatie’’, aldus Lieftink.