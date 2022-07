‘Helft Nederlanders hoort verplichte rookmelder niet’

Man die zich verzette tegen agenten in Franeker overleden na gebruik stroom­stoot­wa­pen

Een man is vrijdag in Franeker overleden, volgens de politie nadat hij zich hevig had verzet tegen agenten. De politie twittert dat de agenten naar een huis aan de Franciscushof in de Friese plaats waren gekomen na een verzoek om ondersteuning bij hulpverlening.

1 juli